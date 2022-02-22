Проект «Система учета срока действия спортивных разрядов» вошел в лонг-лист Всероссийского конкурса «Ты в игре» в номинации «Трансформация в спорте». Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», с целью поддержать креативные инициативы в сфере любительского спорта. Всего для участия на конкурс поступило более 4000 проектов, из которых было отобрано 250 лучших.

Автор регионального проекта – главный тренер сборной края по киокусинкай Петр Данилов. Вместе с четырьмя экспертами он разработал новую систему учета срока действия спортивных разрядов и электронный журнал по спортивной подготовке. Кроме того, информация о сроке действия спортивного разряда того или иного спортсмена будет приходить на электронную почту или по смс. На втором этапе конкурса этот проект будет единственным, представляющим Хабаровский край.

— В планах применить нашу систему на все виды спорта, которые развиваются в крае, а не только на киокусинкай. В ней будут учтены присвоенные за последние три года спортивные и почетные звания, а также спортивные разряды. Это может стать хорошим подспорьем в развитии спортивной цифровизации в крае, а сам регион вполне может стать одним из лидеров в стране по этому показателю. Также сегодня в разработке находится электронный журнал, который заменит бумажные журналы в спортивных школах, — рассказал автор проекта Петр Данилов.

На данный момент, участники лонг-листа учатся продвигать свои проекты в рамках образовательной программы, разработанной АНО «Национальные приоритеты» совместно с Российским Международным Олимпийским Университетом. Это обучение продлится до 28 марта.

Следующий этап конкурса — шорт-лист. В него попадут 25 проектов по пяти основным номинациям: «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте», «Трансформация в спорте» и «Безграничные возможности». На реализацию своих инициатив финалисты получат по 300 000 рублей, а победитель заберет Гран-при — 1 000 000 рублей.

Поддержать спортивный проект Хабаровского края, а также подробно ознакомиться с ним можно на официальном сайте Всероссийского конкурса «Ты в игре». Народное голосование продлится до 1 апреля.