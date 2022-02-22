Сигнал о накопившихся отходах поступил в прямой эфир мэра Хабаровска Сергея Кравчука в сети instagram, прошедший на минувшей неделе.
По сообщению одного из пользователей, свалку отходов долгое время никто не вывозил. Мусорная куча постоянно разрасталась, а «управляйка» — бездействовала. Глава краевой столицы поручил управлению ЖКХ и главе Краснофлотского района оперативно решить вопрос.
«В инстаграм мэра города поступило сообщение о несанкционированной свалке на улице Краснофлотской. Администрация города оперативно выехала на место для решения вопроса», — рассказал заместитель начальника управления ЖКХ и ЭЖФ Виталий Федоров.
Уже на следующий день после обращения на территорию зашла тяжелая техника, которая приступила к ликвидации свалки.
Вместе с тем, выявлена причина невывоза мусора с указанной придомовой территории. По данным МУП «РКЦ» за жильцами многоквартирного дома сформировалась многолетняя задолженность за коммунальные услуги, суммарно превышающая 620 тысяч рублей. Стоит учитывать, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в таком доме.
Чтобы такие ситуации не повторялись, собственникам рекомендуется своевременно производить плату за содержание и ремонт жилья, а также за потребляемые коммунальные услуги.
Эта запись была опубликована 22.02.2022в 11:19. В рубриках: Общество.
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