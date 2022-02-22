В этом году Правительство РФ увеличит в полтора раза финансирование программ субсидирования авиаперевозок для дальневосточников. В 2021 году было выделено 11,1 млрд рублей. В 2022-м эта сумма составляет 16,6 млрд рублей, что позволит перевезти по льготным тарифам большее количество людей. Об этом доложил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину на оперативном совещании с вице-премьерами, где обсуждался вопрос транспортной доступности для жителей Дальнего Востока.

По мнению Михаила Мишустина, одна из задач связана с понижением стоимости авиабилетов.

– Для многих граждан передвигаться даже внутри самого округа еще не так давно было очень дорого. Не говоря уже о путешествии в Москву, Санкт-Петербург или куда-то на отдых, в Крым, – считает премьер-министр.

Правительством РФ разработаны три программы субсидирования авиаперевозок. Первая предназначена только для жителей Дальнего Востока и обеспечивает доступные перелеты в Москву и Санкт-Петербург. При этом один человек может приобрести четыре билета по льготной цене в течение года (два раза туда и обратно).

– В прошлом году на программу было выделено 5,5 млрд рублей. Более 500 тысяч человек купили билеты по цене не выше 10200 рублей в одну сторону. В текущем 2022 году на программу будет выделено 6,5 млрд рублей. Будет перевезено более 600 тысяч пассажиров, – рассказал Юрий Трутнев.

По второй программе билеты по сниженным ценам могут приобрести льготные категории граждан – это молодежь, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды. Среди них — как дальневосточники, так и те, кто не проживает на Дальнем Востоке, но хочет посетить регион. В 2021 году на эту программу направлено 4,4 млрд рублей. Перевезено более 450 тысяч пассажиров.

– Желающих воспользоваться программой оказалось значительно больше. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с 2022 года введен механизм автоматического субсидирования. Теперь, даже если средства, выделенные на субсидирование перелетов, закончатся, люди смогут приобрести билеты по льготной цене. Затем средства будут возмещены авиакомпаниям из федерального бюджета, – сообщил вице-премьер.

Третья программа направлена на развитие межрегиональных авиаперевозок внутри округа. В 2021 году на ее реализацию было выделено 1,2 млрд рублей. В 2022 году эта сумма возросла почти в пять раз и составила 5,9 млрд рублей. Оператор программы – Единая дальневосточная авиакомпания. В 2021 году по 20 новым маршрутам внутри ДФО компанией перевезено более 69 тысяч пассажиров. В 2022 году планируется увеличить количество маршрутов и перевезти 250 тысяч пассажиров.

– Для дальневосточников, в том числе жителей Хабаровского края, всегда был актуальным вопрос доступности авиаперелетов. Поддержка федерального центра крайне важна, ведь таким образом открываются возможности перелетов тем жителям, кто ранее не мог воспользоваться этой услугой. Создание Единой дальневосточной авиакомпании также способствует повышению транспортной доступности, качества жизни жителей края, – отметила министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Ирина Горбачева.

Так, в 2021 году Единая дальневосточная авиакомпания выполнила 1353 рейса и перевезла около 44 тысяч пассажиров по маршрутам в Хабаровский край. Перелеты совершались по 14 социально значимым направлениям. В этом году открыты еще шесть дополнительных маршрутов в регион.