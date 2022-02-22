Фуры и прицепы с различной продукцией в часы пик нередко затрудняют движение на оживленных трассах. Как справиться с этой проблемой обсудили в мэрии.

«После того как будет открыта трасса «Обход Хабаровска» транзитный транспорт, надеемся, не будет заезжать в город. Это решит одну проблему. Но остается другая: большегрузы, которые используют местные предприниматели для доставки товаров. Это полуприцепы и фуры. Их количество достаточно большое. Предлагаю в нашем формате принять общее решение, как сократить трафик большегрузного транспорта в городе в дневное время», — сказал Александр Прохорец, заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.

На встрече рассмотрели предложение использовать большегрузный транспорт в ночное время. В таком ритме с 1 апреля в городе начнет работать одна из крупных торговых сетей по продаже строительных материалов. Кроме того некоторые предприниматели могут отказаться от использования фур и развозить товар небольшими грузовиками.

«По итогам этой встречи предлагаю создать рабочую группу, в которую войдут представители всех отраслей. Чтобы обсудить индивидуальные вопросы и обсудить все более детально. Мы сможем собираться, в том числе, в формате онлайн и выдвигать свои предложения», — прокомментировал Андрей Веретенников, председатель городского Совета по предпринимательству при мэре Хабаровска.