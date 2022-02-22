До 2024 года в рамках механизма «Дальневосточной концессии» будет привлечено до 500 млрд рублей инвестиций в строительство инфраструктуры на Дальнем Востоке. В соответствии с запросами жителей наибольшее внимание будет уделено развитию медицины, образования, качеству дорог, созданию новых рабочих мест.

О мерах развития Дальневосточного федерального округа Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину доложил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на оперативном совещании с вице-премьерами.

Как напомнил Юрий Трутнев, механизму «Дальневосточной концессии» был дан старт на VI Восточном экономическом форуме.

– В рамках этого механизма частный инвестор строит инфраструктуру, а государство в течение 10–15 лет возвращает ему инвестиции. Это позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на ближайшие годы для решения наиболее важных для жителей Дальнего Востока проблем, – отметил вице-премьер.

По словам Юрия Трутнева, всего в работе по «Дальневосточной концессии» находятся проекты по созданию 40 объектов инфраструктуры более чем на 270 млрд рублей частных инвестиций. Из них 33 объекта на 108 млрд рублей – это социальная инфраструктура.

Как отметили в министерстве экономического развития Хабаровского края, правительство региона активно включено в развитие механизма «Дальневосточной концессии» во взаимодействии с Министерством развития Дальнего Востока и Арктики РФ и АО «Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики».

В концессионном портфеле Хабаровского края на рассмотрении находится пять проектов. Это проекты в области организации отдыха детей, санаторно-курортного лечения, создания центра протонно-лучевой терапии, а также проект по строительству нового здания Дальневосточного художественного музея. Оценочный суммарный объем инвестиций составляет 15,6 млрд рублей. Срок создания объектов – 2024–2025 годы.