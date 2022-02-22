В браке они проживают 65 лет.

Мария Степановна родилась 22 мая 1934 года в Новгородской области. Окончила педагогическое училище и работала учителем начальных классов. Алексей Яковлевич родился 29 ноября 1930 года в селе Сарапульское Нанайского района Хабаровского края. Труженик тыла. Работал столяром.

Судьба свела их на Камчатке, куда они приехали трудиться: познакомились на танцах в местном клубе. Узаконили отношения в 1957 году, после переехали в Хабаровск, где продолжили работать на благо города. Воспитали двух дочерей, есть внуки и правнуки.

Секрет долгой семейной жизни они не скрывают. По мнению Марии Ермолаевой, самое главное в отношениях — умение договориться и любовь. Ее муж Алексей поддерживает супругу.

«Нужно уметь уступать своей второй половинке, тогда будет счастье в семье», — отмечает он.

В этом году крепкому браку Ермолаевых исполняется 65 лет. С этой памятной датой поздравить хабаровчан приехал мэр Хабаровска Сергей Кравчук и глава Индустриального района Мария Матаева.

«Вы прошли долгий трудовой и жизненный путь и несмотря на все трудности, вы смогли сохранить главное — любовь и уважение друг к другу. Столь прочный семейный союз основан на самых чистых душевных чувствах, огромном совместном труде на благо семьи, воспитании детей, которые стали достойными и хорошими людьми. Желаю вам здоровья, заботы и благополучия», — сказал Сергей Кравчук.

В честь этой памятной даты градоначальник вручил семье Ермолаевых знак «За супружеское долголетие», а также цветы и памятные подарки.

Всего в ближайшее время подобную награду вручат 39 крепким парам в Индустриальном районе.