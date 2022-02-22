Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, пройдут в Хабаровском крае. Среди них всероссийские акции, праздничные концерты, церемонии возложения цветов к мемориалам, смотры-конкурсы и другие события. Мероприятия состоятся во всех районах края. Часть из них из-за пандемии вновь пройдет в онлайн-формате.

Так, в Хабаровске в краевой филармонии 22 февраля в 18:30 состоится концерт «СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ» в исполнении оркестра штаба Восточного военного округа. А 23 февраля в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре в 18:00 пройдет показ героическо-лирической музыкальной комедии «Небесный тихоход».

Обширная программа запланирована в муниципальных районах края. В Ванино состоится праздничный концерт «День мужества и славы», в селе Аян – интеллектуальная тематическая игра среди рабочей молодежи. В Чегдомыне военно-патриотические отряды и кадетские школьные классы примут участие в районном смотре строя и песни. А в Николаевском районе выберут лучший кадетский класс.

Кроме того, в рамках традиционной акции «Подарок солдату» школьники Хабаровского, Нанайского районов и города Хабаровска собрали подарки юношам, проходящим военную службу на территории муниципалитетов. В основном, это канцтовары, конверты, предметы личной гигиены, сладкие подарки. К подаркам школьники приложили письма, рисунки и поздравительные открытки.

Также в школах региона участники регионального патриотического движения «Волонтеры Победы» проведут для учеников «уроки мужества». Одно из таких занятий прошло сегодня в средней школе №40 Хабаровска. Волонтеры рассказали детям об истории праздника, а также о том, какие подвиги совершали советские солдаты в годы Великой Отечественной войны.

Регион присоединится и к всероссийским акциям, посвященным подвигам героев и защитников Родины. Так, все желающие могут принять участие во флешмобе поздравлений «День героев». Для этого необходимо опубликовать фото и видео поздравлений в своих социальных сетях и сообществе «Большая перемена» с хештегами #ДеньГероев, #БольшаяПеремена, #23февраля.

В рамках другой онлайн-акции – «Героические истории» — молодежь края расскажет в социальных сетях о защитниках своего региона, о тех, кому благодарны за мир и безопасность. Хештеги акции: #23февраля, #ЗащитникиОтечества, #НашиЗащитники, #ГероическиеИстории.

А участники еще одного флешмоба – «Звездная слава России» — покажут фотографии своих армейских будней со звездами на погонах, в шинелях и фуражках со звездой. Их объединит хештег #звезднаяСлаваРоссии.