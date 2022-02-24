На ИВЛ находится 70 пациентов, на кислородной поддержке – 1030 человек.

Показатель тестирования – 571,8 на 100 тыс.населения.

В регионе выздоровело 1774 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 148 550.

Выявлен 1831 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

На лечении с COVID-19 находится 17 195 пациентов, 2 192 стационарно, 15 003 амбулаторно.

В регионе развернуто 2799 коек, загруженность – 78,31 %, свободно в крае 607 коек.

В Хабаровском крае скончалось 5 пациентов, у всех был получен положительный результат теста на COVID-19. По данным ЗАГС за сутки всего умерло 44 человека.

Привито от коронавирусной инфекции 645 927 человек, полностью завершили вакцинацию 606 510 человек. Ревакцинировано 116 280 жителей.