На ИВЛ находится 70 пациентов, на кислородной поддержке – 1030 человек.
Показатель тестирования – 571,8 на 100 тыс.населения.
В регионе выздоровело 1774 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 148 550.
Выявлен 1831 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
На лечении с COVID-19 находится 17 195 пациентов, 2 192 стационарно, 15 003 амбулаторно.
В регионе развернуто 2799 коек, загруженность – 78,31 %, свободно в крае 607 коек.
В Хабаровском крае скончалось 5 пациентов, у всех был получен положительный результат теста на COVID-19. По данным ЗАГС за сутки всего умерло 44 человека.
Привито от коронавирусной инфекции 645 927 человек, полностью завершили вакцинацию 606 510 человек. Ревакцинировано 116 280 жителей.
Эта запись была опубликована 24.02.2022в 09:34. В рубриках: Медицина.
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