В 07.43 (хбр) 24 февраля 2022 г. на центральный пульт пожарной связи пожарно-спасательного гарнизона города Хабаровск поступило сообщение о возгорании в офисном помещения на улице Муравьева-Амурского. На место вызова незамедлительно выехали пожарные подразделения.

На момент прибытия первого расчета был виден густой черный дым, идущий из окна офисного помещения на втором этаже. В ходе проведения разведки звеньями газодымозащитной службы установлено, что горит офисная техника.

Благодаря слаженной работе, огнеборцам удалось быстро остановить распространение огня. Очаг возгорания был локализован в 07.54 (хбр) на площади 50 кв. метров. В 09.19 (хбр) дана полная ликвидация пожара.

Пострадавших в происшествии нет. К его ликвидации привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России. Они проведут осмотр места пожара, опрос очевидцев и сбор материалов для экспертизы.