23 февраля в Хабаровске прошли акции в поддержку признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. В крупнейших торговых центрах города был организован сбор гуманитарной помощи для граждан, прибывающих в Ростовскую область. А участники регионального движения «Волонтеры Победы» провели флешмоб поддержки. Организаторами выступили комитет по делам молодежи правительства края и волонтеры регионального штаба Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.

В рамках акции по сбору гуманитарной помощи волонтеры раздавали в торговых центрах краевой столицы листовки с перечнем всего необходимого гражданам ДНР и ЛНР, прибывающим в Ростовскую область. Посетители ТЦ приобретали товары из списка и складывали их в специальные брендированные тележки. На них были размещены главные хештеги акции #МЫВМЕСТЕ, #ВРЕМЯПОМОГАТЬ, #СВОИХНЕБРОСАЕМ.

После завершения акция волонтеры доставили всю собранную гуманитарную помощь в Молодежный центр «Поколениум». Это средства личной гигиены, детское питание, канцтовары, одежда.

Также в центре открыт постоянный пункт сбора гуманитарной помощи. Вещи принимаются в будние дни с 9:00 до 18:00 по адресу ул. Первомайская, д. 25. Уточнить список необходимых товаров можно по телефону горячей линии краевого волонтерского центра (4212) 32-30-70. Все собранные вещи отправят беженцам из ДНР и ЛНР.

Кроме того, в поддержку признания независимости республик в краевой столице состоялся флешмоб «Волонтеров Победы». Участники движения записали видео для социальных сетей, на котором они вместе произносят хештеги акции #МЫВМЕСТЕ, #ВРЕМЯПОМОГАТЬ и #СВОИХНЕБРОСАЕМ.