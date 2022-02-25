Очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции прошло в правительстве Хабаровского края. Было отмечено, что за последнюю неделю количество заболевших превышает количество выздоровевших, уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 колеблется от 7% до 14%. Вместе с тем, заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей всех возрастов снижается, в то время как у жителей старше 18 лет наблюдается ее подъем.

Клинические формы проявляются в основном в виде ОРВИ — 90,5% случаев. В остальном жители края болеют бессимптомно или с внебольничной пневмонией. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора отмечают необходимость сохранения ограничительных мероприятий и усиления контроля. Речь о частичном снятии антиковидных ограничений в Хабаровском крае пока не идет.

— Ожидаемое плато не наступает. Количество заболевших превышает количество выздоровевших. Увеличивается количество тяжелых форм заболеваемости, требующих госпитализации. Расширяем коечный фонд краевой клинической больницы имени профессора Сергеева на 30 коек. Всего в крае развернуто 2 829 коек, загруженность составляет 78%. На амбулаторном этапе проходит лечение порядка 85-90% от заболевших коронавирусной инфекцией, — рассказал министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

По оперативной информации, за минувшие сутки на станцию скорой помощи Хабаровска поступило почти 930 вызовов, в Комсомольске-на-Амуре – 350. В «доковидный» период эта цифра составляла 750 и 250 соответственно. Медики продолжают работать в условиях повышенной нагрузки.

При этом темпы ПЦР- и экспресс-тестирования увеличиваются. В Хабаровском крае работают 19 лабораторий, в сутки проводится свыше 7 тысяч исследований на наличие коронавируса. За минувшую неделю медицинские работники провели свыше 43 тысяч исследований, а с 9 по 15 февраля – около 42 тысяч.

Напомним, что с начала пандемии COVID-19 заболело 168 983 человека, выздоровело 150 339. На лечении находятся 17 229 человек, на амбулаторном этапе – 15 042 жителей.

В регионе по-прежнему работают свыше 140 пунктов вакцинации и 207 бригад для иммунизации населения против коронавирусной инфекции. В сутки первым компонентом прививается около тысячи человек. Всего в Хабаровском крае привито от коронавирусной инфекции 647 053 человек, полностью завершили вакцинацию 608 624 жителя, ревакцинировано — 116 999. Коллективный иммунитет в регионе снизился и составляет 68,3%.