В Хабаровском крае социальные службы и волонтеры продолжают помогать пожилым людям, а также инвалидам I и II группы с доставкой на дом продуктов и лекарств. Заявки от родственников принимают по «горячей линии». Услуга действует в первую очередь для тех, кто самостоятельно ухаживал за своими родными, но из-за болезни теперь не может этого делать. Соцработники также самостоятельно выявляют одиноких людей, оставшихся без попечения.

— Вообще у меня есть родственники. Но они сейчас, к сожалению, заболели и не могут меня навещать. А я болеть не хочу, поэтому из дома стараюсь выходить редко, а о том, чтобы выйти в магазин, где большое скопление народа, и речи быть не может. Огромное спасибо, что организовали такую помощь пенсионерам. Я вчера вечером позвонила, оставила заявку, а сегодня до обеда мне уже привезли мои продукты, — поделилась пенсионерка из Хабаровска Вера Федоровна.

Как сообщили в министерстве социальной защиты края, с ухудшением эпидемиологической ситуации вновь было принято решение возобновить работу по доставке продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости. Таким образом только с начала февраля поступило около 100 заявок, и все они были отработаны.