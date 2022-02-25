Соблюдение ограничений в разгар пандемии по-прежнему остается одним из главных факторов сохранения стабильной эпидемиологической обстановки. Власти продолжают внимательно следить за этим, организовывая рейды, во время которых проверяют объекты общепита, торговли, культуры, спорта, сферы развлечений и других отраслей.

Так, только с декабря прошлого года по февраль межведомственные комиссии провели более двух тысяч инспекций, проверив свыше трех тысяч организаций. В результате было составлено 153 протокола, возбуждено 26 административных производств.

— Специалисты органов исполнительной власти и местного самоуправления в ходе мероприятий проверяют то, как организована предпринимателями работа с посетителями, соблюдается ли проверка QR-кодов на входе, обеспечены ли помещения средствами дезинфекции и другие важные моменты, помогающие в борьбе с COVID-19. Также они проводят разъяснительные беседы. Часто многие вопросы удается решить через вынесение предупреждений. Но в отдельных случаях все же приходится применять меры административного воздействия, — отметил заместитель начальника главного управления губернатора и правительства края по взаимодействию с правоохранительными органами Максим Гринев.

В Хабаровске, к примеру, в первую очередь проверяют крупные торговые сети, ведь именно там обычно наблюдается большое скопление людей. Под пристальным вниманием также находятся спортивные залы, арены и кинотеатры. Но по закону соблюдение мер безопасности во время пандемии распространяется на все без исключения объекты, где принимают посетителей.

Неукоснительное соблюдение противоэпидемического режима сохраняется и в учреждениях органов государственной власти, где за этим также организован жесткий контроль. К примеру, вход в здания возможен только в медицинских масках. По-прежнему везде выставлены емкости для дезинфекции рук, обработку требуют проводить как можно чаще. За нарушения для сотрудников предусмотрена дисциплинарная, а также возможна административная ответственность.