27 февраля 2022 года, Москва. — В связи с закрытием воздушного пространства ряда европейских стран Аэрофлот отменяет рейсы и приостанавливает полёты из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе рейсы, которые выполняются авиакомпанией «Россия») по следующим направлениям:

Любляна (Словения) — до 26 марта

— до 26 марта София (Болгария) – до 24 мая

– до 24 мая Бухарест (Румыния) — до 26 марта

— до 26 марта Рига (Латвия) — до 26 марта

— до 26 марта Прага (Чехия) – до 26 марта

– до 26 марта Варшава (Польша) – до 25 мая

– до 25 мая Лондон* (Великобритания) – до 23 мая

– до 23 мая Дублин* (Ирландия) – до 23 мая

– до 23 мая Кишинев (Молдова) – до 04 марта

Пассажирам Аэрофлота, имеющим оформленную перевозку в/из/ через вышеуказанные пункты, предлагается на выбор:

вынужденный возврат денежных средств;

изменение даты перевозки на последующий период;

замена пунктов на альтернативные европейские аэропорты из действующего расписания Аэрофлота.