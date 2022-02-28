«Аэрофлот» объявил, что прекращает полеты в Европу
Дата | 28.02.2022 В рубриках: Общество

27 февраля 2022 года, Москва. — В связи с закрытием воздушного пространства ряда европейских стран Аэрофлот отменяет рейсы и приостанавливает полёты из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе рейсы, которые выполняются авиакомпанией «Россия») по следующим направлениям:

  • Любляна (Словения) — до 26 марта
  • София (Болгария) – до 24 мая
  • Бухарест (Румыния) — до 26 марта
  • Рига (Латвия) — до 26 марта
  • Прага (Чехия) – до 26 марта
  • Варшава (Польша) – до 25 мая
  • Лондон* (Великобритания) – до 23 мая
  • Дублин* (Ирландия) – до 23 мая
  • Кишинев (Молдова) – до 04 марта

Пассажирам Аэрофлота, имеющим оформленную перевозку в/из/ через вышеуказанные пункты, предлагается на выбор:

  • вынужденный возврат денежных средств;
  • изменение даты перевозки на последующий период;
  • замена пунктов на альтернативные европейские аэропорты из действующего расписания Аэрофлота.

Эта запись была опубликована 28.02.2022в 07:47. В рубриках: Общество.

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