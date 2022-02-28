На ИВЛ находится 64 пациента, на кислородной поддержке – 851 человек.
Показатель тестирования – 428,3 на 100 тыс. населения.
В регионе выздоровело 1892 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 155 840 Выявлено 1253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
На лечении с COVID-19 находится 16 143 пациента, 2 156 стационарно, 13 987 амбулаторно.
В регионе развернуто 2829 коек, загруженность 76,21%, свободно в крае 673 койки.
В Хабаровском крае скончалось 3 пациента, у всех был получен положительный результат теста на COVID-19. По данным ЗАГС за сутки всего умерло 45 человек.
Привито от коронавирусной инфекции 648 232 человека, полностью завершили вакцинацию 610 526 человек. Ревакцинировано 117 767 жителей.
Эта запись была опубликована 28.02.2022в 11:09. В рубриках: Общество.
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