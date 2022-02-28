На ИВЛ находится 64 пациента, на кислородной поддержке – 851 человек.

Показатель тестирования – 428,3 на 100 тыс. населения.

В регионе выздоровело 1892 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 155 840 Выявлено 1253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

На лечении с COVID-19 находится 16 143 пациента, 2 156 стационарно, 13 987 амбулаторно.

В регионе развернуто 2829 коек, загруженность 76,21%, свободно в крае 673 койки.

В Хабаровском крае скончалось 3 пациента, у всех был получен положительный результат теста на COVID-19. По данным ЗАГС за сутки всего умерло 45 человек.

Привито от коронавирусной инфекции 648 232 человека, полностью завершили вакцинацию 610 526 человек. Ревакцинировано 117 767 жителей.