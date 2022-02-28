30 лет назад зона Шантарских островов в Тугуро-Чумиканском районе была объявлена национальным парком местного значения. Такое решение 26 февраля 1992 года принял Хабаровский краевой Малый Совет. Сегодня территория уже носит статус национального парка федерального значения. Особо охраняемый статус островам был присвоен в 2013 году.

За всю историю островов было две попытки основать здесь поселения. Но непростой климат снова и снова делал Шантары необитаемыми, подарив полную свободу природе. Это геологический музей под открытым небом с огромной численностью птиц и животных, где удивительным образом переплетаются две природные зоны – тундра и тайга.

– Шантарские острова считаются одним из самых удивительных мест не только на Дальнем Востоке и в России, но и в мире. Несмотря на труднодоступность архипелаг не теряет своей популярности. В бухте Онгачан на средства инвесторов построен центр приема туристов, который занимается организацией прогулочных и экскурсионных программ с посещением национального парка. При этом, учитывая уникальность природного объекта и необходимость сохранения его экокультуры и биоразнообразия, массовый турпоток на архипелаг, конечно же, невозможен, – отметила и. о. министра туризма края Екатерина Пунтус.

Неоспоримой особенностью Шантар считаются серые и гренландские киты, которые подплывают очень близко к островам. Понаблюдать за ними, а также за косатками, увидеть лежбища ластоногих животных приезжают путешественники со всего мира.

– Стоит отметить, что еще лет 30 назад китов довольно редко встречали в Охотском море, так что первостепенной задачей остается сохранение экосистемы островов и ее обитателей, многие из которых занесены в красную книгу. И именно поэтому турпоток на архипелаг ограничен, а при создании нацпарка туризм на Шантарах определили, как познавательный, – подчеркнула Екатерина Пунтус.

Территория Шантар имеет большое природоохранное и научное значение. Поэтому сегодня инвесторы заинтересованы в развитии не только яхтенного, но и экспедиционного туризма в акватории Охотского моря. Например, ООО «Дальневосточные экспедиции», которое занимается организацией туров на архипелаг, регулярно организует выезды ученых на острова.