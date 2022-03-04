Во всех гарнизонах соединений и воинских частей общевойсковых объединений Восточного военного округа, а также в гарнизонах воинских частей Тихоокеанского флота развернуты и приступили к работе пункты военно-социальной работы.

На сегодняшний день специалисты пунктов ведут разъяснительную работу, организуют встречи командования воинских частей с членами семей военнослужащих, оказывают помощь в решении социально-бытовых вопросов, в том числе с привлечением представителей государственных органов местного самоуправления.