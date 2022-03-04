Год назад у жителей Хабаровского края появилась возможность воспользоваться льготами на проезд в общественном транспорте при использовании карты «Мир». Отдельные категории граждан, расплачиваясь ею, могут в следующем месяце получить возмещение затрат в пределах установленного лимита. При этом подобная схема распространяется как на городской транспорт, так и на пригородные маршруты. Об этом рассказали в министерстве социальной защиты Хабаровского края.

— Оплата проезда по карте «Мир» осуществляется на автомобильном, электрическом, железнодорожном и водном транспорте независимо от формы собственности транспортной организации. Для льготников установлен лимит, в пределах которого стоимость оплаченных поездок частично возмещается на карточный счет. Вернуть средства могут региональные льготники, к которым относятся реабилитированные лица и те, кто пострадал от политических репрессий, труженики тыла, ветераны труда, граждане пожилого возраста, школьники из многодетных семей. А также федеральные — участники и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, инвалиды, дети-инвалиды. Но сначала гражданин оплачивает проезд за свой счет, и только в следующем месяце ему оформляют возврат, — рассказали в министерстве социальной защиты региона.

В ведомстве напомнили, что месячный лимит установлен из расчета 1000 рублей для ветеранов труда, граждан пожилого возраста и школьников из многодетных семей и 300 рублей для федеральных льготников.

С начала введения механизма льготного проезда по карте «Мир» им уже воспользовались более 5,6 тысячи жителей края. Еще семь тысяч человек сейчас оформляют себе такую возможность. В целом на выплату компенсации направлено более 11,5 млн руб.

— Этот востребованный, современный и удобный механизм распространен и на другие меры социальной поддержки. Так, с его помощью получить компенсацию смогут дачники, которые будут ездить на свои участки с 1 мая по 31 октября на пригородном автомобильном и железнодорожном транспорте, водном транспорте внутригородского и пригородного сообщения. Но для них тоже есть свой лимит – 82 поездки. Кроме того, с 1 мая по 15 сентября стоимость проезда до дачного участка смогут компенсировать и школьники из малоимущих семей. В этом случае действует лимит в 20 поездок, — обратили внимание в ведомстве.

Если раньше для получения компенсации людям нужно было собирать билеты, чтобы предъявить их в социальные службы, то теперь, расплачиваясь картой «Мир», делать это не обязательно. Начисление компенсаций будет происходить автоматически. Заявление на компенсацию с применением бесконтактной банковской карты «Мир» гражданам необходимо будет подать в период с 1 июня по 30 ноября включительно года, в котором осуществлялись поездки. После этого центры социальной поддержки населения ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления, будут начислять средства.