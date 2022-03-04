Осадки и сильный ветер ожидаются с 5 марта.

По информации Дальневосточного УГМС, 5-го и в ночь на 6 марта в южных (Бикинский, Вяземский, им. Лазо) и центральных (Хабаровский, Нанайский, Советско-Гаванский) районах края ожидается снег, местами сильный, местами метель, усиление ветра по долинам рек и на побережье до 15-22 метров в секунду, на дорогах снежный накат.

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств, ведётся оперативный обмен информацией.

Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю в связи с прохождением циклона и выпадением осадков, образования снежного наката, гололедных явлений настоятельно рекомендует жителям региона соблюдать правила личной безопасности.