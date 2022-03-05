В преддверии Международного женского дня в Хабаровском крае проходит традиционная Всероссийская акция «Вам, любимые». В ближайшие несколько дней волонтеры выйдут на улицы городов региона, чтобы подарить девушкам и женщинам цветы и поздравить их с праздником. Первая такая акция, несмотря на непогоду, прошла сегодня в центре Хабаровска.

– «Вам, любимые» – замечательная акция. Ее цель – подарить каждой девушке и женщине повод для улыбки и хорошее настроение. Сегодня мы раздали случайным прохожим 110 букетов цветов, а также открытки с поздравлениями. Надеюсь, у нас получилось сделали для них сегодняшний день лучше, – поделился мнением руководитель регионального штаба общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе Глеб Прищепа.

Помимо Хабаровска аналогичные акции пройдут и в других городах края. В них примут участие «Волонтеры победы», участники «Поискового движения России», юнармейцы, бойцы «Российских Студенческих Отрядов» и добровольцы штаба акции #Мывместе.

В поселке Ванино в рамках акции волонтеры посетят женщин-ветеранов, вдов участников Великой Отечественной войны и тружениц тыла, чтобы поздравить их с Международным женским днем.

Также в преддверии праздника в регионе запустили флешмоб «Не женская работа». Девушек и женщин приглашают присоединиться к нему и рассказать в социальных сетях о своей необычной профессии. Хештеги акции – #ВамЛюбимые, #8марта2022, #НеЖенскаяРабота.

Отметим, что праздничную программу, посвященную первому весеннему празднику, подготовили и учреждения культуры края. С 6 по 8 марта в регионе пройдут концерты, спектакли, экскурсии, встречи и другие мероприятия.