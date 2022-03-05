Хабаровский край, как и другие дальневосточные регионы, сегодня испытывает дефицит кадров в связи с интенсивным созданием новых предприятий. Местный рынок труда нуждается в специалистах различной квалификации. Количество заявленных работодателями вакантных рабочих мест составляет более 18 тысяч.

– Предприятия, работающие в сферах строительства, обрабатывающих производств, сельского и лесного хозяйства, транспортировки и хранения остро нуждаются в сотрудниках. В Хабаровском крае сейчас зарегистрировано около 5 тысяч безработных граждан, но потребность в работниках в несколько раз превышает численность состоящих на учете, последним местом работы которых являлись предприятия соответствующих отраслей, – отметили в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

Ежегодная прогнозная потребность работодателей Хабаровского края в квалифицированных кадрах, в том числе, в выпускниках образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, составляет от 21,1 тыс. человек в 2022 году до 22,2 тыс. человек к 2026 году.

С учетом специализации региона, в основном здесь требуются специалисты и рабочие для реального сектора экономики — в сфере обрабатывающих производств, транспорта и строительства. Наиболее востребованы инженерные и технические специалисты. Самая актуальная инженерно-техническая специальность: «Техника и технологии наземного транспорта» (ежегодно около 2,5 тыс. человек).

Всего на Дальнем Востоке за последние годы создано почти 87 тысяч новых рабочих мест. В 2022-2024 годах на территории региона будут реализованы программы переподготовки кадров, специального профессионального образования и высшего образования, реконструирован ряд учреждений среднего профобразования. По программе Минпросвещения России уже модернизирована материально-техническая база колледжей — открыто 36 новых специальностей, дополнительно выделена 1 тыс. бюджетных мест. Запланировано создание образовательно-производственных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) запущен портал для граждан «Учиться и работать на Дальнем Востоке и в Арктике», позволяющий быстро найти работу по специальности на новых предприятиях. Создана сеть информационных центров КРДВ в дальневосточных регионах.

Реализуется программа «Арктический призыв», направленная на обеспечение предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера, трудовыми ресурсами — в 2022 году ее участниками станут более 30 тысяч человек.