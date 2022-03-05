Хабаровский край накрыло снегопадом. Как и прогнозировали синоптики, с ночи 5 марта осадки начались сразу в нескольких точках региона: в Бикинском, Вяземском, имени Лазо и Хабаровском районах. К 11.00 снег начал падать интенсивнее, а, к примеру, в Хабаровске появились признаки метели. Синоптики прогнозируют, что по долинам рек и на побережье ветер может усилиться до 22 м/с. В целом же снегопад продлится до 6 марта и затронет в том числе восточные районы и северную часть региона.

Между тем, спасатели проинформировали, что нарушений жизнедеятельности от снегопада не зарегистрировано. Все дороги открыты для проезда, работает паромная переправа Ванино — Холмск. Автобусы, самолеты и поезда двигаются по расписанию. Заторов на автотрассах нет, хотя на многих из них уже стал появляться снежный накат. На уборку вышла специализированная техника.

— В 10.00 на уборке краевых и межмуниципальных дорог работало 28 единиц техники. Циклон только начал продвижение по региону. Поэтому будем наблюдать за обстановкой и по мере необходимости выводить технику. Ближайшей точкой, где может потребоваться расчистка, станет Нанайский район, — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Спасатели тоже продолжат следить за развитием ситуации. Жителям рекомендуется оставаться по возможности дома, отложить длительные поездки за город на собственном автотранспорте, на охоту и рыбалку. Родителям нужно тщательно следить за детьми. Автомобилистам рекомендуется держать дистанцию при езде и соблюдать скоростной режим. В случае угрозы жизни или здоровья необходимо звонить на единый номер «112».

Главам муниципалитетов заранее перед снегопадом были переданы инструкции по минимизации рисков ЧС. Оперативные службы до окончания непогоды будут находиться в режиме повышенной готовности.