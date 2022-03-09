С 1 мая семьи с низкими доходами смогут получать новую меру социальной поддержки – выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет. Назначать ее начнут с 1 апреля 2022 года. На это, по предварительной оценке, из федерального бюджета будет выделено 455 млрд рублей. Решение принял Президент страны Владимир Путин.

— Со своей стороны государство будет делать все для поддержки семей. Это наш безусловный приоритет. Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их, — сказал глава государства.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что соответствующие выплаты в России получат родители более чем 5 млн детей. Размер выплаты составит 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума ребенка, в зависимости от региона страны. В среднем сумма выплаты составит от 6 тысяч до 12 тысяч рублей.

Напомним, что сейчас в России создается цельная система социальной поддержки семей с детьми, учитывающая все возрастные особенности детей. В Хабаровском крае уже действует отдельный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который реализуется в рамках национального проекта «Демография». В 2022 году на него выделено 4,9 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. За счет этих средств производятся выплаты регионального материнского капитала, выплаты при рождении либо усыновлении первого, а также третьего ребенка, выплаты на проведение ЭКО.

Всего же на социальные выплаты семьям с детьми планируется направить 13,5 млрд рублей. При этом социальные выплаты постепенно переводятся в «проактивный» режим. Это значит, что вскоре все выплаты будут назначаться автоматически на основе данных из единой информационной базы или лишь по одному заявлению, а людям не нужно будет тратить время на сбор документов. Такой механизм будет внедрен по предложению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Он уже закреплен во флагманских инициативах по развитию Хабаровского края на ближайшую переспективу.