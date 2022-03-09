Сегодня в ходе заседания президиума регионального правительства губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о первоочередных задачах кабмина по обеспечению развития региона в условиях санкционного давления.

— Обстановка не простая, но и не новая. Стоит вспомнить кризисные 2008- 2009 годы, санкции Запада в отношении России в 2014-м после воссоединения с Крымом. А совсем недавно край прошел стресс-тест коронавирусом. Наша экономика не только успешно адаптировалась к предложенным условиям, но и продемонстрировала рост. Поэтому сейчас мы должны использовать имеющийся опыт на благо людей и местных предприятий. Перестроиться и встать на новые рельсы, прежде всего, за счет импортозамещения, — пояснил Михаил Дегтярев.

На текущий момент работа по ключевым направлениям социально-экономического блока – системы жизнеобеспечения, энергетика, транспорт, промышленность, торговля и сфера услуг – осуществляется в штатном режиме. Для их поддержки, напомнил губернатор, на прошлой неделе создан антисанкционный штаб. Кроме этого, 20 ведущих системообразующих предприятий края смогут рассчитывать на дополнительную помощь от государства.

В зоне особого внимания остаются цены на потребительском рынке и товарные запросы. Региональное правительство уже подписало с ведущими торговыми сетями соглашение о стабилизации стоимости социально значимых продуктов. Среди них – хлеб, гречка, молоко, подсолнечное масло, сахар, соль. Параллельно краевыми властями на уровне федерации прорабатывается вопрос о квотировании поставок продуктов питания и продовольствия на Дальний Восток.

Михаил Дегтярев также сделал акцент на том, что все социальные обязательства, как перед населением, так и перед юридическими лицами, должны исполняться особенно тщательно. И срок исполнения в нынешних реалиях важно существенно сократить.

— Сегодня самое важно – скорость принятия решений. Прошу увеличить ее в три раза, снизив время обработки запросов от граждан, оперативно принимая решения по оказанию соцподдержки и помощи бизнесу. Это должно занимать не более 10 дней. 30 дней в данных условиях – просто неприемлемо! – заявил глава региона.

В завершение заседания губернатор поручил региональному кабмину проработать план антикризисных мер.

— План первоочередных действий по обеспечению текущего развития Хабаровского края в условиях санкционного давления должен быть принят уже через неделю, — подчеркнул Михаил Дегтярев.