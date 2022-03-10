Он начался с двух улиц.

Холодный асфальт – это временная мера, которая позволяет сохранить дорожное полотно ранней весной. Заделка небольших ям и выбоин этим материалом позволяет предотвратить их дальнейшее увеличение, а также сохранить трассу в проезжем состоянии.

Технология работы с таким материалом проста: рабочие снимают поврежденный слой дорожного покрытия, очищают яму от пыли и засыпают ее холодным асфальтом, затем с помощью гидравлической трамбовочной установки уплотняют заплатку. Ремонт таким способом запланирован на проспекте 60-летия Октября и Чернореченском шоссе.

«Специалистами определяются улицы, где необходим оперативный ямочный ремонт. Бригады МУП «Дорремстрой» постепенно зайдут на все отмеченные участки», — отметили в городском управлении дорог и внешнего благоустройства.

С наступлением устойчивых плюсовых температур в городе начнется заливка трещин на дорогах горячим битумом, а при среднесуточной температуре около +10 градусов на трассы выйдет тяжелая техника для ремонта горячим асфальтобетоном.