Краевой фонд поддержки малого предпринимательства приступил к реализации антикризисных мер, ранее утвержденных губернатором Михаилом Дегтяревым. С 1 марта в регионе начали действовать обновленные льготные ставки на микрозаймы для малого и среднего бизнеса (МСП). Теперь средства в фонде можно в среднем взять под ставку 7,5%, которая почти в три раза ниже банковской. Первые займы уже оформлены.

— Фондом были разработаны антикризисные предложения для МСП: предоставление микрозаймов на разные цели под льготные ставки. При этом учитывались приоритетные направления деятельности и льготные категории. Процентная ставка для предприятий, занятых в этих отраслях, составляет 7,5% годовых. Для предпринимателей, не попавших в льготную категорию, предусмотрена ставка 10% годовых — половина от действующей ключевой ставки. Для предпринимателей из северных районов ставка – 5%, — рассказала начальник отдела по работе с клиентами и территориями фонда Ксения Вязникова.

Предельный размер займа — 5 млн рублей, а максимальный срок – 3 года. Обратиться в фонд могут как начинающие, так и действующие предприниматели, а также самозанятые граждане. На льготную ставку 7,5% могут рассчитывать предприниматели, занятые в сфере производства, сельского хозяйства и сельхозкооперации, молодежного (не старше 35 лет) и женского предпринимательства, а также являющиеся экспортерами и резидентами ТОР. На ставку 5% — предприниматели из Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Охотского районов.

С начала марта в фонд пока поступило пять заявок на выдачу кредитов по новым ставка, из которых первые уже одобрены. Срок рассмотрения пакета документов минимальный: 4 рабочих дня для подавших документы через «личный кабинет» и семь рабочих дней – через офис или представительство фонда в районах края.

— Процентные ставки – это первое, на что мы обратили внимание, когда решили подать документы в фонд. Если заем одобрят, на эти деньги планируем купить автотранспорт. Я как молодой предприниматель рассчитываю на ставку 7,5%. Это почти втрое ниже, чем в банках. Сейчас это самые низкие ставки в регионе, — поделился хабаровский предприниматель Ман Пяк, подавший в фонд документы.

Компания предпринимателя Ман Пяк занимается грузоперевозками по Дальнему Востоку, включая Сахалин и Якутию. Ранее он уже обращался за поддержкой в фонд и получил средства, необходимые для приобретения тягача с полуприцепом. Теперь на средства фонда хочет расширить автопарк.

Подать заявку и документы в Фонд поддержки малого предпринимательства можно, открыв «личный кабинет» на сайте фонда. Для консультаций есть телефонная линия: 8 (4212) -75-27-77. По этому номеру специалисты дадут исчерпывающую информацию.