Упрощенный порядок предоставления земельных участков действует в Хабаровском крае для предприятий, которые хотят инвестировать средства в экономику региона. По действующему законодательству предоставление земли в коммерческих целях осуществляется в основном на аукционах. Но есть исключения – без конкурса участок могут получить организации с государственно-частным партнерством, концессионеры, а также компании, которые собираются разместить объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения либо реализовать масштабные инвестиционные проекты. Об этом рассказали в министерстве имущества края.

— Мы стараемся максимально сократить сроки предоставления земли. Так, максимально без торгов он сейчас составляет 30 календарных дней. Но мы, понимая важность скорости для инвестора, обычно оформляем все быстрее. Фактически это может быть 20 дней, но иногда занимает всего несколько дней, в зависимости от ситуации, — сообщил Роман Исаев, начальник отдела учета и использования краевых земель минимущества края.

В пример в ведомстве привели один из текущих проектов по строительству в Хабаровске технопарка «Амур» — creative-парк, где планируется создать аудиовизуальный и анимационный контент. В it-парке будут развивать информационные технологии и разрабатывать программное обеспечение, высокотехнологичное обрабатывающее производство. В 2021 году создание такой инновационной площадки было признано масштабным инвестиционным проектом в сфере высоких технологий. Необходимая площадь земельного участка составляет 3,5 га. Предполагается, что парк разместится в районе Тихоокеанского государственного университета.

— Проект технопарка уже готов. Учитывая, что реализация намечена на 2024 года, очень важно было как можно быстрее получить землю и начать строительство. Для этого министерством имущества был образован и разграничен в государственную собственность края земельный участок. По нашему заявлению от 1 февраля этого года о предоставлении земли в аренду без проведения торгов министерство оперативно подготовило соответствующий договор аренды и выдало его нам всего за три рабочих дня, — сообщил генеральный директор ООО «Технопарк «Амур» Виталий Тен.

Предоставление земельных участков без торгов осуществляется в соответствии с административным регламентом государственных услуг, утвержденным министерством имущества края. В нем предусмотрен перечень мероприятий, а также установлены сроки предоставления участков. Очень важно, чтобы при подаче заявления инвестором были правильно заполнены и предоставлены все необходимые документы. Это позволяет существенно сократить сроки выдачи земельных участков, так как часто время отнимает именно переделка документации. Поэтому краевое министерство имущества готово проконсультировать предпринимателей перед оформлением документов. Обращаться можно по номеру: (4212) 40-25-01, доб. 3928.

Напомним, что, помимо упрощения выдачи земли, с этого года в Хабаровском крае существенно сократились сроки утверждения схем расположения земельных участков, а также регистрации прав на недвижимость. В первом случае интервал уменьшился с 30 в среднем до 8 дней, а недвижимость сейчас могут зарегистрировать даже за один день. Все эти новшества почувствуют в первую очередь предприниматели, которые чаще всего и обращаются по поводу регистрации прав на землю и недвижимость.