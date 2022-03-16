Жительница поселка Сита обратилась к губернатору Хабаровского края из-за небольшого ассортимента лекарственных препаратов в государственной аптеке. По поручению губернатора в поселок Сита района имени Лазо для восполнения запаса лекарственных препаратов со склада Дальневосточного центра лекарственного обеспечения направили крупную партию на сумму почти 170 тысяч рублей.

— В связи с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая наблюдалась в районе Лазо в феврале, в государственной аптеке жители активно покупали лекарства. Также сказался ажиотажный спрос на лекарства. В связи с этим, ассортимент лекарственных препаратов сократился. С заведующей аптекой уточнена потребность препаратов. В партию вошли противовирусные, детские лекарства, антибиотики, капли и спреи при простуде, медикаменты для сердечно-сосудистых заболеваний. При необходимости, лекарственные запасы будут восполняться, — рассказала директор Дальневосточного центра лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций Любовь Заморочко.

Она уточнила, что необходимые запасы медикаментов в центре сформированы на период от 3 до 6 месяцев. В районы грузы с аптечного склада направляются каждую неделю, в отдаленные территории – воздушным транспортом раз в две недели. При необходимости, будут организованы дополнительные рейсы.

Фармацевтической розницей в Хабаровском крае занимается около 80 предпринимателей. Мониторинг движения лекарственных препаратов осуществляет федеральный Росздравнадзор, минпромторг и региональное министерство здравоохранения. В крае также действует постановление губернатора об определении розничных надбавок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖВНЛП).

— В перечень жизненно важных лекарств входит более 800 наименований, запас в регионе сформирован на ближайшие полгода — цены по ним «заморожены». Зарубежные лекарственные препараты составляют не более 30% от общего объема, ЖВНЛП практически нет в этой группе. Крупнейшими поставщиками сырья для производства лекарственных препаратов являются Китай и Индия, которые подтвердили продолжение работы на российском рынке. На складах препараты имеются, — уточнили в региональном минздраве.