Председатель комитета по труду и занятости населения правительства края Константин Виноградов провел встречу с журналистами региона, на которой рассказал о принимаемых мерах по снижению напряженности на рынке труда, изменениях в связи с введением санкций в отношении России, уровне безработицы, возможности трудоустройства граждан, прибывающих в регион из ДНР и ЛНР и других актуальных темах.

Он отметил, что представители комитета и центров занятости ежедневно мониторят ситуацию на рынке труда в Хабаровском крае. На сегодняшний день уровень безработицы в регионе составляет 0,6%, число безработных граждан ниже допандемических значений.

– Правительство Российской Федерации подписало ряд постановлений о дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Эти нормативные акты содержат три крупных блока, которые по решению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева будут реализовываться в регионе, — подчеркнул Константин Виноградов.

Первый блок – обучение работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, включая временную приостановку работ, введение режима неполного рабочего времени, простой. Люди получат возможность за счет средств бюджета освоить новую профессию или повысить квалификацию для продолжения трудовой деятельности на своих местах, либо сменить сферу деятельности.

Второй блок – организация временной занятости. Подобная мера уже применялась в Хабаровском крае в 2020 — 2021 годах, в период пандемии. Находящимся в отпусках без сохранения заработной платы либо в вынужденном простое работникам предприятий выплачивали материальную поддержку. Это позволило сохранить трудовые коллективы.

Третий блок – организация общественных работ. Он будет касаться как безработных граждан, которые стоят на учете в центрах занятости, так и работников предприятий, которые находятся под риском увольнения или перевода в режим простоя.

Отвечая на вопрос о трудоустройстве граждан ДНР и ЛНР, Константин Виноградов отметил, что на сегодняшний день работодатели края предварительно предлагают более двух тысяч вакансий, на которые могут претендовать прибывающие в регион люди.

– Сейчас свободно 18 тысяч вакансий, а значит, конкуренции на рынке труда между прибывшими в Хабаровский край гражданами и соискателями-дальневосточниками не возникнет, – подчеркнул председатель комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.