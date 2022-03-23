Более доступный и комфортный отдых на территории Хабаровского края – такая задача сегодня стоит перед региональным министерством туризма. К ее решению подключились организации отрасли. В преддверии весенних школьных каникул базы отдыха и горнолыжные комплексы организуют для детей и взрослых различные акции и развлекательные мероприятия.

– Одна из наших главных задач – развивать туризм внутри региона. Поэтому мы обратились к предпринимателям, которые оказывают услуги в сфере туризма, с предложением провести дни открытых дверей, бесплатные мастер-классы и иные акции, чтобы как можно больше жителей края могли отдохнуть с семьей, друзьями или провести коллективные выезды. И мы рады, что туристический бизнес откликнулся на нашу инициативу, – отметила и. о. министра туризма края Екатерина Пунтус.

В ближайшие выходные, 26 и 27 марта, жители Хабаровска и близлежащих населенных пунктов смогут бесплатно посетить туристический комплекс в районе села Воронежское-1, а также получить скидку в 50% на подъем и катание на склонах, а также на аренду пикник-зон.

– Особое внимание уделено детям. Это наш им подарок к началу школьных каникул. Ребята могут бесплатно пользоваться игровыми автоматами, настольным теннисом, спортивным инвентарем, за исключением горнолыжного. В воскресение, 27 марта, состоятся соревнования для детей по горным лыжам «Веселые снеговички», а также бесплатный мастер-класс по катанию на сноубордах и горных лыжах для детей и взрослых. Акция продолжится 2 и 3 апреля, – рассказали организаторы мероприятия.

Акцию для жителей региона организует и популярный горнолыжный комплекс в Солнечном районе. 1 апреля дети до 17 лет и пенсионеры смогут бесплатно подниматься на склоны ГЛК на гондольной канатной дороге.

В министерстве туризма подчеркнули, что информация обо всех акциях и мероприятиях будет размещаться в официальных аккаунтах ведомства в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассники, а также на сайте и в социальных сетях Туристского информационного центра края.