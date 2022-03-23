Связь сегодня является одной из наиболее стратегически важных отраслей. Возможность позвонить близким, отправить важное письмо, переслать информацию порой критически важна для каждого. Поэтому Правительство РФ оперативно утвердило пакет предложенных мер по поддержки телеком-отрасли. Они направлены на обеспечение бесперебойного и устойчивого функционирования телекоммуникационной инфраструктуры в условиях введения санкций.

Среди таких мер – приостановка на год требования об увеличении емкости хранения информации на 15% и обязанности хранить видеотрафик. Кроме того, предлагается ввести мораторий на исполнение дополнительных обременений для владельцев частот для мобильной связи в стандарте LTE (4G), в том числе по покрытию федеральных автомобильных дорог и малых населенных пунктов до нормализации ситуации с поставкой оборудования. Также предлагается обеспечить возможность совместного использования операторами инфраструктуры сети связи.

Среди других мер поддержки отрасли — применение до 31 декабря 2024 года налоговой ставки по налогу на прибыль для операторов связи в размере 3%; установление до 31 декабря 2024 года моратория на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания; предоставление операторам льготных кредитов по ставке не более 3% на покупку телекоммуникационного оборудования, пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи.

— Как и у любой другой отрасли, у операторов связи есть объективные трудности, однако федеральные власти оперативно приняли необходимые решения для поддержания бесперебойной работы телекоммуникационной инфраструктуры, — отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев. — Региональное министерство находится в тесном контакте с операторами связи и также следит за всеми изменениями.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил перечень системообразующих предприятий для оказания точечной поддержки. В числе прочих в него вошли организации отрасли связи.

Сейчас в регионе голосовой связью обеспечены жители 375 населенных пунктов, доступ к глобальной сети есть в 304 из них. В 2021 году мобильный интернет пришел еще в 36 населенных пунктов края.

Напомним, найти оперативную и достоверную информацию о социально-экономической ситуации в России в нынешних условиях, а также о принимаемых антисанкционных мерах можно на федеральном портале «Объясняем.рф». Ресурс создан Правительством РФ.