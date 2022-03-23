Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провел совещание по ситуации на потребительском рынке на Дальнем Востоке во время рабочего визита в Приморье. Также обсуждались вопросы обеспечения регионов лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

– Всех необходимых продуктов и медикаментов у нас в стране будет достаточно. Всего нам хватит, во всяком случае, того, что мы производим на территории Российской Федерации, на территории Дальнего Востока, – заявил Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, важнейшая задача Правительства Российской Федерации, руководства субъектов, муниципалитетов – обеспечить нормальную жизнь гражданам, справиться с санкционным давлением.

– Правительство работает в этом режиме ежедневно. Разработан план мероприятий, в который входит более ста пунктов. Общий объем помощи – более 1 трлн рублей, – отметил полпред.

Говоря о ситуации на рынке лекарственных препаратов, участники совещания отметили, что Минздравом России в плановом режиме для регионов осуществляются закупки и поставки лекарственных препаратов. При этом закупки идут не только на 2022 год, но и на первое полугодие 2023-го.

По итогам совещания вице-премьер дал ряд поручений профильным федеральным ведомствам и дальневосточным регионам. Им необходимо сформировать и представить баланс потребления и производства основных групп продовольственных товаров в ДФО, а также перечень необходимых мер по недопущению дефицита и роста цен на эту продукцию, в том числе на социально значимые продовольственные товары. Минэкономразвития России и Минздрав России совместно с регионами должны подготовить предложения по снижению таможенной пошлины на лекарственные средства.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил региональный антикризисный план, разработанный оперативным штабом по повышению устойчивости развития экономики региона в условиях санкций. В числе первоочередных мер в нем сформулированы шаги по стабилизации рынка продовольствия и потребительских товаров. Для этого в крае уже развернута система оперативного мониторинга как за запасами, так и за ценами. Отслеживаются 52 позиции продовольственных и непродовольственных товаров. С оптовиками заключены соглашения о бесперебойных поставках. Обеспечен контроль за наличием детских товаров, медицинских изделий и лекарств.

Кроме того, власти региона продолжают работать над мерами по обеспечению стабильных цен на социально значимые продукты. В конце февраля правительство края подписало соглашение с крупными торговыми сетями о сдерживании роста цен на такие продукты. К инициативе присоединяются также предприниматели из муниципальных районов края. Соглашения подписали уже более ста торговых организаций.