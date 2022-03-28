Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил создание инвестиционного комитета, который будет нести функцию института медиации. Структура займется разрешением в досудебном порядке разногласий между инвесторами, государственными органами и организациями. Ее появление станет очередным этапом на пути внедрения инвестиционного стандарта.

С этого года в регионе запускают региональный инвестиционный стандарт. Он предусматривает набор первоочередных универсальных мер по улучшению инвестиционного климата и защиты частных вложений и состоит из пяти ключевых элементов: Агентство развития, инвестиционный комитет, инвестиционная декларация, свод инвестиционных правил и инвестиционная карта.

— Инвестиционный комитет работает над снятием административных барьеров для создания благоприятной среды для инвесторов. К примеру, если бизнес жалуется, что реализация инвестпроекта затягивается по вине ресурсоснабжающих организаций или отдельных органов исполнительной, муниципальной власти, то это основание для вынесения вопроса на заседание инвестиционного комитета, где проблема будет решена, — пояснил и. о. первого заместителя министра экономического развития края Максим Тарасов.

В состав инвестиционного комитета вошли члены правительства края, представители ресурсоснабжающих организаций и краевых предпринимательских объединений. Возглавил его глава региона.

Напомним, что в 2021 году Правительство РФ поручило субъектам внедрить новый инвестиционный стандарт. По инициативе Михаила Дегтярева Хабаровский край вошел в 30-ку «пилотов», а с 2022 года приступил к реализации этой инициативы. Инвестстандарт запускают в два этапа. На первом — необходимо до 30 июня этого года провести модернизацию Агентства развития, создать инвестиционный комитет и инвестиционную декларацию. А на втором — не позднее 30 сентября 2022-го нужно разработать инвестиционную карту и свод правил.

При этом модернизацию Агентства развития уже выполнили – его функции сейчас исполняет Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций (АПИРИ), которое представляет из себя «одно окно» помощи инвесторам. АПИРИ запустило у себя новый сервис «Решение проблем инвестора за 10 дней», это поможет наладить обратную связь с крупным бизнесом. После создания Инвестиционного комитета власти возьмутся за разработку инвестиционной декларации.