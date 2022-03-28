овая международная кооперация призвана стать ключевой точкой роста для Хабаровского края в свете санкционных ограничений. Этот и ряд других вопросов, касающихся текущей экономической ситуации, обсудили сегодня на еженедельном заседании оперативного антикризисного штаба под председательством губернатора Михаила Дегтярева.

О перспективах развития сотрудничества Хабаровского края с КНР и странами Евразийского экономического союза рассказала первый заместитель председателя правительства региона Мария Авилова. Международная коллаборация является важнейшим направлением текущей повестки регионального кабинета министров.

По словам Марии Авиловой, край уже сформировал и направил в адрес Минвостокразвития России программу новой кооперации с нашим ближайшим соседом – Китайской Народной Республикой. Параллельно ведется работа по подписанию соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Республиками Казахстан и Беларусь.

— Что касается Беларуси, то, как сказал Президент России Владимир Владимирович Путин: «Сейчас время, когда наши страны смогут преодолеть все трудности и приобретут больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми и самостоятельными». Поэтому следуем заданному курсу, — заявил Михаил Дегтярев.

Вместе с тем, не менее важен контроль за ситуацией на внутреннем рынке: в регионе началась реализация Плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития края. Для максимальной эффективности и оперативности созданы рабочие группы по ключевым секторам промышленно-экономического блока, со 122 системообразующими предприятиями (СОП) взаимодействие осуществляется в прямом контакте, в «ручном режиме».

— Мы уже месяц живем в условиях санкционного давления. В целом, ситуация в базовых отраслях пока остается устойчивой. Однако по обращениям мы видим: есть опасения по срывам поставок комплектующих, запчастей, различных добавок. Высок риск возможных ограничений по отгрузке продукции на транспорте, сокращениям судозаходов в наши порты. А значит, сейчас нужно усилить адресную работу с каждым предприятием, — подчеркнул глава региона.

Михаил Дегтярев пояснил, что при необходимости наиболее сложные вопросы следует оперативно выводить на уровень федеральных министерств, ведомств, а также на заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Немаловажно продолжить работу по включению краевых компаний в федеральный перечень СОП, поскольку именно на них распространяются льготные программы кредитования. Также в перечень системообразующих предприятий в скором времени смогут войти инвестиционные проекты стоимостью свыше 10 млрд рублей. На территории Хабаровского края реализуются 17 инвестпроектов, попадающие под этот критерий.