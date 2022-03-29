В начале апреля в краевой столице начнется масштабный ремонт дорог. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на эти цели город получил порядка 1,4 миллиарда рублей. Дорожники зайдут на 51 участок улично-дорожной сети.

Как рассказали в администрации города, предприятия отрасли готовы к старту работ: создан достаточный запас инертных материалов, техника прошла техобслуживание и находится в полной готовности.

В первоочередных планах дорожников — улицы Сысоева и Вахова. Здесь МУП «Дорремстрой» проведет частичную замену основания, уложит асфальт, а также заменит бордюры и обустроит пешеходные связи.

Начнется в этом году и долгожданный ремонт улицы Тихоокеанской от улицы Шелеста до Трехгорной. В 2022 году запланировано выполнить работы на сумму 314 млн рублей. Строители отремонтируют проезжую часть, обновят остановки и павильоны, сделают водоотведение. Также подрядчики приступят к модернизации освещения и светофорных объектов.

Кроме того, в этом году пройдет ремонт дорог в частном секторе. К примеру, работы начнутся на улицах Маяковской, Пассажирской, Яблоневой, Кубанской, Танковой, Иркутской, Балтийской, Специалистов, Перекопской, в переулке Курильском и на других участках.