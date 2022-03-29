Мясоперерабатывающие предприятия края в условиях санкционной политики работают в штатном режиме, благодаря импортозамещению в части сырья и материалов. На сегодняшний день колбасу, мясные деликатесы, а также полуфабрикаты в регионе производят 29 предприятий. Специалисты минсельхоза в рамках работы краевого антикризисного штаба осуществляют мониторинг их работы, при необходимости оказывая содействие в поиске альтернативных поставщиков сырья и оборудования.

— Почти 90% используемого в производстве сырья – отечественное. Остальное мы завозим, в основном, речь идет о говядине. Среди ее поставщиков — компании из Бразилии и Аргентины. Постепенно наши предприятия переходят на российское сырье. В производстве используется оборудование российского и белорусского производства, — отмечает начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и продовольствия края Светлана Абдалова.

Накануне специалисты ведомства побывали на одном из краевых предприятий ООО «Мясооптторг», которое специализируется на выпуске мяса и мясопродуктов из охлажденного сырья. Свинину и говядину здесь используют от поставщиков Дальневосточного федерального округа.

— Импортного оборудования у нас немного. Для расширения производства мы рассматриваем идею приобретения отечественной или белорусской техники. В ближайшее время планируем активно работать в этом направлении, — отмечает директор по производству компании Ринат Давлетбаев.

Ввод в эксплуатацию нового цеха позволил предприятию увеличить объемы производства на 40%. (с 2,5 до 3,5 тысячи тонн перерабатываемого сырья в год). За год производство колбасных изделий увеличено в 1,8 раза до 43 тонн в месяц, полуфабрикатов — в 1,4 раза до 60 тонн в месяц.