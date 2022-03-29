В муниципалитетах Хабаровского края еще 100 магазинов зафиксировали минимальные торговые надбавки на социально значимые продукты. К числу таких товаров относятся: хлеб, чай, макаронные изделия, крупы, молоко, а также продукция собственного производства.

На сегодняшний день соглашения с правительством края о сдерживании роста цен подписали 184 торговые организации в 14 муниципальных образованиях региона. Это 248 магазинов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Солнечного, Вяземского, имени Лазо, Комсомольского, Верхнебуреинского, Нанайского, Бикинского, Ульчского, Советско-Гаванского, Ванинского и Хабаровского районов.

Согласно условиям подписанных соглашений, местные торговые предприятия взяли на себя добровольные обязательства по сдерживанию роста цен на ряд социально значимых продуктов. Для этого они применяют к товарам минимальную торговую надбавку или фиксируют минимальные розничные цены на эти позиции.

– Предприниматели добровольно берут на себя такие обязательства, тем самым проявляя свою социальную ответственность. Однако итоговая цена на полках зависит от того, по какой стоимости они получат новую продукцию. Поэтому, когда мы видим, что в подписавших соглашение магазинах растет цена на подсолнечное масло, то это не значит, что предприниматели не выполнили условия. Скорее всего, увеличилась цена на сам товар в закупе, – прокомментировала начальник управления торговли краевого министерства промышленности и торговли Алла Сорока.

Отметим, что помимо районных торговых предприятий соглашения о сдерживании цен с правительством края подписывают крупные ритейлеры. Среди них «Самбери», «Амба», «Амбар», «Реми», «Экономыч» и «Винлаб». Каждая торговая сеть выделила список наиболее значимых и востребованных продовольственных товаров, на которые обязалась установить минимальную торговую наценку (от 5% до 15%).

Кроме того, правительством края в ежедневном режиме проводится мониторинг цен на товары первой необходимости и их наличия на полках розничных магазинов, а также остатков такой продукции в сетевых магазинах. При выявлении фактов значительного роста цен сведения немедленно направляются для разбирательства в УФАС по Хабаровскому краю.