Животноводческий комплекс на 5,7 тысячи голов крупного рогатого скота планируется построить в селе Некрасовка Хабаровского края до 2024 года. По проекту к работам приступят уже в этом году. Инвестором выступает местный сельхозпроизводитель ООО «Даниловка». Несмотря на международные санкции производитель не отказался от своей идеи, а, наоборот, сейчас дорабатывает бизнес-план в сторону расширения мощностей. Первоначально проект предполагал, что стадо будет насчитывать пять тысяч голов, но это число уже увеличили. Количество рабочих мест могло составить около 70, теперь же под новые мощности число работников наращивают до 120.

Как рассказали в АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций» (АПИРИ), которое выступает в регионе «одним окном» для крупных инвесторов и у которого предприятие сейчас находится на сопровождении, стоимость проекта тоже возросла — с 1,8 до 2,5 млрд рублей. Инвестор претендует на статус «Приоритетного инвестиционного проекта» в сфере сельского хозяйства. АПИРИ помогает подготовить собственнику документацию с тем, чтобы получить этот гриф и воспользоваться экономическими льготами. На текущей стадии у предприятия есть имущественный комплекс и земли, необходимые для создания кормовой базы. При удачной реализации проекта объемы производства молока с долей жирности 3,4% составят более 25 тысяч тонн в год.

— Стадо поделено: 3,2 тысячи коров будут фуражными, а 2,5 тысячи – дойными, то есть будут давать молоко круглый год. В настоящий момент мы аттестуем наши коровники. Одновременно готовим бизнес-план и другую документацию. Очень рассчитываем на поддержку властей, — отметил директор ООО «Даниловка» Спартак Хачатрян.

АПИРИ уже предложило инвестору несколько вариантов господдержки. По одному из них собственник сможет подать на возмещение части прямых понесенных затрат на создание или модернизацию объектов агропромышленного комплекса в рамках постановления Правительства РФ №1413 от 24.11.2018. Это новая мера поддержки, на территории края она начинает действовать с 2022 года. Доля возмещения составит до 25% фактической стоимости объекта.

— Еще в 2019 году АПИРИ провело исследование, которое выявило перспективы в сельскохозяйственной отрасли в сфере продуктивного животноводства. В регионе есть востребованность в создании собственных молочных производств. Если в среднем по России обеспеченность молочными продуктами собственного производства составляет около 70%, то в Хабаровском крае — чуть более 15%. Поэтому реализация проектов в сельскохозяйственной сфере по созданию молочных ферм — отличная возможность для инвестирования. Успешная реализация заявленного инвестором проекта повысит уровень продовольственной безопасности. С точки зрения экономической отдачи помимо рабочих мест животноводческий комплекс такого масштаба за 10 лет принесет до 1 млрд рублей налогов, — подчеркнул директор АНО АПИРИ Андрей Дымченко.

Сейчас на сопровождении АПИРИ находится 38 инвестпроектов. Недавно агентство запустило новый сервис «Решение проблем инвесторов за 10 дней», который позволяет оперативно собирать все проблемы, возникающие у бизнеса. Их решением займется новый совещательный орган при правительстве – Инвестиционный комитет. Накануне губернатор края Михаил Дегтярев утвердил его создание. Все эти шаги являются этапами внедрения в регионе инвестиционного стандарта, предложенного федеральным центром для создания комфортных условий для работы инвесторов. По нему еще предстоит разработать инвестиционную декларацию, инвестиционную карту и свод правил для работы бизнеса.