В ходе объезда Хабаровского района глава региона оценил готовность местных фермеров к увеличению объемов производства готовой продукции в рамках импортозамещения сельхозпродукции и обеспечения продовольственной безопасности жителей края.

Так, в селе Сосновка в крестьянском хозяйстве Асмик Карамян выращивается индейка, цесарка и курица. Только за 2021 год здесь заготовлено 65,5 тонны диетического мяса. Сегодня оно поставляется на прилавки крупнейшей торговой сети региона под маркой «Сосновская индейка».

— Это хозяйство – единственное микропредприятие в крае, которое в промышленных масштабах производит охлажденное мясо птицы. Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что развитие АПК во многом связано с крупными предприятиями, но это не должно идти в ущерб интересам малых хозяйств, людей, которые в них работают. Более того, новое время показало важность местных производителей, они – замена зарубежным поставкам, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Губернатор также отметил, что край активно поддерживает фермеров, предоставляя им гранты до 30 млн рублей на развитие. Одним из получателей такой помощи как раз является хозяйство Асмик Карамян. В перспективе здесь появится собственный племенной фонд.

Далее в селе Корсаково-1 глава региона оценил животноводческий кооператив Николая Скалюка, специализирующийся на разведении крупного рогатого скота и производстве молока. Сегодня поголовье стада здесь составляет свыше 300 коров и телят. По итогам прошлого года кооператив выдал почти 1110 тонн сырого молока: в 1,5 раза больше по сравнению с показателями 2020-го.

— Наращивание производства молока и молочной продукции – один из приоритетов обеспечения продовольственной безопасности региона. Кроме регулярного участия в грантах хозяйство Николая Скалюка ежемесячно получает до 1,5 млн рублей из краевого бюджета на поддержку собственного производства, — пояснил губернатор.

Сейчас молоко, йогурты, творог, сметана этого фермерского хозяйства хорошо известны на местном рынке, а также очень популярны среди потребителей северных территорий края. Летом кооператив планирует запустить цех сыров в объеме до 200 кг в сутки.

В Хабаровском районе хорошо развито и круглогодичное производство зеленых культур. На Бычихе под собственной торговой маркой «Много лета» Виктор Будков выращивает зелень. Сегодня общая площадь теплиц составляет почти 1 га. Здесь представлено около 20 видов зелени: руккола, петрушка, мята, базилик, кинза, укроп, сельдерей и т. п.

— Перед нами стоит задача нарастить собственное производство продуктов питания и полностью закрывать потребности. Один из ярких примеров — зелень «Много лета». Это высококачественная, экологически чистая местная продукция. За счет господдержки здесь установлено современное оборудование стоимостью 33 млн рублей, — отметил губернатор.

В ближайших планах фермера увеличить площади комплекса до 3 га и заняться выращиванием томатов и огурцов, выдавая ежегодно до 1000 тонн овощей.

В завершение рабочей поездки Михаил Дегтярев подчеркнул: помощь краевых властей этим крестьянским хозяйствам продолжится. Для строительства инкубатория Асмик Карамян будет выделен новый земельный участок. Животноводческий комплекс Николая Скалюка получит дополнительные площади для заготовки большего объема сена.