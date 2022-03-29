Мэр Хабаровска в ходе аппаратного совещания рассказал о мерах поддержки бизнеса.

«Из-за санкционного давления ситуация в экономике города складывается непростая. Для оперативного реагирования на все вызовы создан ситуационный штаб. Его задача — сохранить бизнес, помочь его перестроить, а где-то даже приумножить. Я утвердил план, включающий порядка 60 мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации на потребительском рынке, обеспечение бесперебойной системы жизнеобеспечения города, сбалансированность бюджета, поддержку предпринимательства. Моя принципиальная позиция — санкции не должны повлиять на общее развитие города, на социальную сферу, строительную и транспортную отрасли», — сказал градоначальник.

Сейчас доходы в городскую казну поступают в пределах утвержденных плановых заданий, но снижение возможно, в том числе, по причине предоставления мер поддержки для пострадавших от санкций отраслей. Для малого и среднего бизнеса администрация рассматривает несколько серьезных видов помощи. В частности, прорабатываются вопросы снижения ставки земельного налога в размере 30% и вопрос снижения ставки по упрощенной системе налогообложения по 22 видам экономической деятельности. Будет проведена глубокая инвентаризация расходов. Закупки, запланированные в текущем году, пересмотрят исходя из приоритетов социальной значимости.

«Ответственным за строительную сферу дал команду отслеживать ситуацию по всем возводимым объектам. Особый контроль — буксующим стройкам, где работа ведется 5-8 лет. Поручил рассмотреть вопрос упрощения получения документов. У нас еще есть варианты, где мы можем пойти застройщикам навстречу», — добавил Сергей Кравчук.

На совещании экономисты сообщили, что в городе отслеживается ситуация с зарубежными компаниями. В некоторых торговых центрах приостановлена деятельность ряда организаций по продаже косметики, одежды, а также общепита. На рынке труда массовые сокращения не фиксируются. Уровень безработицы составил 0,35% от экономически активного населения. На бирже труда стоят 1190 человек. Сегодня на каждого безработного в центре занятости есть в среднем по 5 вакансий.

«Если кто-то ушел с нашего рынка, то на его место должен прийти другой — наш, отечественный производитель»,— добавил мэр.

Также городским управлением торговли ведется мониторинг розничных цен на основные виды продовольственных и непродовольственных товаров. Отслеживается стоимость 68 товаров первой необходимости на 23 объектах торговли. Данные передаются в Минпромторг края. На некоторые группы товаров отмечается рост от 5% до 40%. В связи с этим поручил проработать вопрос по подписанию соглашения о сдерживании цен и применении торговой надбавки не более 15%. По состоянию на 24 марта 23 сетевых компании на 175 торговых объектах готовы его заключить. Приглашения присоединиться к этому договору разослали еще в 23 организации.