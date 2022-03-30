Интерактивная комната — это привычные детские игры, красочные проекции и передовые технологии. С их помощью дети вместе с родителями в игровой форме осваивают новые навыки и развивают творческие способности. Так, например, юные горожане, благодаря красочным проекциям, смогут узнать о зарождении звезд и появлении планет, а также «оживить» свои рисунки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Здесь у нас стол с раскрасками. Дети их раскрашивают мелками и несут в сканер, после этого могут запустить своего персонажа на экран, и он будет гулять по волшебному лесу, — рассказал Евгений Кочановский, представитель компании «Hello park».

Интерактивная комната состоит из шести зон, в которых задействованы инновационные и мультимедийные технологии. Формат таких парков позволяет быстро менять контент, Для того, чтобы сохранять живой интерес посетителей.

Мы постоянно работаем над обновлением парков, в Москве находится команда разработки, которая постоянно занимается улучшениями по тем аттракционам, которые уже есть и разрабатывает новые. Если появляются новые дизайны для уже имеющихся аттракционов то, разумеется, мы плавно их интегрируем, — добавил Евгений Кочановский.

Интерактивные комнаты завоевали настоящую любовь детей и родителей во всём мире. Это не просто развлечение, но развитие.

Напомним, «Космопорт» — это развлекательный центр в парке имени Ю. А. Гагарина, общей площадью три тысячи квадратных метров. На трех этажах здесь разместились фудкорт, кинотеатр с тремя кинозалами и комнаты для проведения детских праздников.