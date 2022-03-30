В 2022 и 2023 годах Хабаровский край получит на восстановление автомобильных дорог, пострадавших от паводков, почти 500 млн рублей. Постановление о выделении российским регионам финансирования из федерального бюджета подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Всего на эти цели девяти регионам страны в ближайшие два года будет направлено 4 млрд рублей.

– Важно в течение двух лет выполнить все необходимые работы. Разрушенные дороги – это большая проблема для жителей и для региона в целом. Ведь он не может нормально развиваться без хорошего сообщения между городами и селами, – заявил Михаил Мишустин, открывая совещание с вице-премьерами 28 марта.

Председатель Правительства поручил Минфину России довести выделенные деньги до регионов в кратчайшие сроки, чтобы они могли своевременно заключить контракты на ремонтные работы. С помощью федеральных средств будут отремонтированы региональные, межмуниципальные и местные дороги.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, от паводков в 2020 – 2021 годах на территории Хабаровского края пострадало более 90 км автомобильных дорог, 17 мостов и 48 водопропускных труб, расположенных на них.

– Чтобы восстановить все повреждения, необходимо немногим менее 500 млн рублей. На эту сумму правительство края направило заявки в Министерство транспорта Российской Федерации и Федеральное дорожное агентство. И именно столько средств регион получит в ближайшие два года. В 2022-м сумма субсидии составит около 332 млн рублей, в 2023-м – почти 168 млн рублей, – уточнили в министерстве.