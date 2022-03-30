В Хабаровском крае продолжается реализация плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития региона в условиях санкций, утвержденного губернатором Михаилом Дегтяревым. Контроль и организация стабильной работы предприятий жизнеобеспечения стал темой заседания коллегии в краевом комитете по ТЭК. Ее участники обсудили работу предприятий энергетической системы края, которые бесперебойно обеспечивают потребность населения и экономики края в тепло- и электроэнергии.

Было отмечено, что отопительный сезон завершается без срывов. Технологические нарушения, связанные с ограничениями энергоснабжения потребителей на магистральных сетях и ТЭЦ края устранялись оперативно в нормативные сроки.

Как отметил заместитель руководителя Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Юрий Кадочников, серьезных аварий, требующих расследования Ростехнадзора, в прошедшем сезоне не допущено.

В настоящее время организации топливно-энергетического комплекса края начали подготовку к новому отопительному сезону. Заключаются договоры на выполнение ремонтных работ, поставку оборудования и материалов. Энергетические компании прорабатывают вопросы замещения импортной продукции, попавшей в санкционный список.

— Многие предприятия заявили, что они принципиально готовы к следующему отопительному сезону и не входят в зону риска по импортозамещению, – сказал председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Владимир Михалев.

Всего на подготовку энергосистемы края в этом году энергетические предприятия планируют направить около 26 млрд рублей. Так, АО «ДГК» планирует выполнить капитальный ремонт 17 единиц основного оборудования ТЭЦ, заменить 14,6 км магистральных теплотрасс. Порядка 2,5 млрд рублей запланировано направить на реализацию ряда инвестиционных проектов. В их числе — строительство котельной в поселке Майский, реконструкция котла на Хабаровской ТЭЦ-2, увеличение мощности автоматической котельной в поселке Некрасовка. Продолжаются работы и по строительству Хабаровской ТЭЦ-4. В настоящее время выполняется монтаж фундаментов будущего энергообъекта.

Филиал «Хабаровские электрические сети» АО «ДРСК» планирует направить на выполнение ремонтной программы 2022 года более 411 млн руб. Предусматривается выполнить ремонт 827 км линий электропередач, 872 единиц электротехнического оборудования подстанций. На реализацию мероприятий инвестиционной программы предусмотрено около 1,3 млрд руб, которые направят на завершение строительно-монтажных работ по технологическому присоединению объектов ТОР «Николаевск», техническое перевооружение и реконструкцию подстанций, а также технологическое присоединение заявителей.

Хабаровское предприятие филиала «МЭС Востока» ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках программы реновации подстанций и воздушных линий 220-500 кВ реализует мероприятия по расширению и модернизации оборудования подстанций.

На выполнение технического обслуживания и ремонта объектов Хабаровского предприятия МЭС на 2022 год запланировано 345 млн руб. На реализацию проектов инвестиционной программы по строительству и реконструкции электросетей напряжением 220 кВ предусматривается 2,4 млрд рублей.

В краевом комитете по ТЭК отмечают, что реализация этих мероприятий по ремонту инженерных сетей и энергооборудования позволит обеспечить надежное энергоснабжение потребителей края и устойчивое прохождение предстоящего отопительного сезона.