Предприниматели сферы туризма и индустрии гостеприимства разрабатывают новые маршруты путешествий по Хабаровскому краю. К сезону «Весна – лето 2022» туроператоры подготовили около 60 предложений для жителей и гостей региона. Все туры занимают не более двух дней. Можно организовать поездку в разные районы края в зависимости от предпочтений: групповой выезд с рабочим коллективом или учебным классом либо тихое семейное путешествие.

Так, этнографический маршрут выходного дня «Нанайские сказки» предлагает погрузиться в культуру и традиции коренных народов Приамурья и побывать в национальных селах. Объединить познавательный и экологический туризм с комфортабельным отдыхом на природе можно в туре «Шаманим на закате». Новинка сезона – двухдневный авторский йога-тур. Путешествие включает аюрведическое питание от профессионального повара, практики йоги на уютной базе отдыха и многое другое.

– Также мы продолжаем работу с представителями отрасли по проведению дней открытых дверей и созданию специальных предложений для детей и взрослых. Откликнулись на нашу просьбу не только туристические базы и горнолыжные комплексы, но и Хабаровская епархия. Дважды в месяц в Спасо-Преображенском соборе будут проходить бесплатные экскурсии с посещением семинарии и звонницы, – рассказали в министерстве туризма края.

Длительность экскурсии составит полтора часа, взрослые смогут подняться в звонницу, а дети осмотреть колокола возле храма. В апреле дни открытых дверей запланированы на 8-е и 15-е числа.

Туристический комплекс на берегу Амурской протоки на этих выходных сделал акцент на гастрономический туризм. 1 и 2 апреля все желающие смогут попробовать пасту, равиоли и другие блюда итальянской кухни. Также гостей ждет живая музыка. Особые условия предоставляются по туру «Весенний», который действует до конца апреля. Акции ждут и посетителей баз отдыха в селе Воронежское-1 Хабаровского района. 2 и 3 апреля вход на территорию туристического комплекса бесплатный, посетителям предоставляется скидка в 50% на аренду пикник-зон.

– Гостиницы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре также не остались в стороне. Например, гостям предлагается трансферт до отеля в подарок, скидки при размещении от трех суток или в выходные и праздничные дни. Особыми условиями могут воспользоваться команды спортсменов и военнослужащие, участники семинаров и конференций. Молодожены могут оформить номер в подарок или провести выездную регистрацию на природе. Скидки действуют при выполнении ряда условий, – подчеркнули в ведомстве.

Более подробную информацию о мероприятиях можно найти на официальных страницах министерства туризма края в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассники, а также на сайте и в социальных сетях Туристского информационного центра края.