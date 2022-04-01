Сохранить финансовую устойчивость в сложной экономической обстановке помогут власти малоимущим жителям Хабаровского края. Для этого в регионе в текущем году продолжит действовать практика оформления социальных контрактов. Государство готово выделить по такому соцконтракту до 250 тысяч рублей. Средства необходимо потратить только на заранее обозначенные цели. Это может быть открытие своего небольшого дела, занятие растениеводством и животноводством, получение дополнительного образования. С начала года такой мерой поддержки уже воспользовались 549 человек на сумму 75 млн рублей.

Одним из получателей соцконтракта стала семья Екатерины Хохловой из Хабаровска, которую сегодня посетили представители министерства социальной защиты края. Им было важно убедиться, что помощь, выданная властями, приносит результат.

— Мы творческая семья, я с детства рисую, пою, занимаюсь художественной деятельностью. Со временем пришла идея открыть свой выездной кукольный театр. Бизнес-план у меня был готов, с ним я обратилась в центр социальной поддержки населения. Специалистам моя идея понравилась. План утвердили, и уже через две недели после обращения мне выделили 250 тысяч рублей. На эти деньги мы смогли закупить декорации, аппаратуру, заказать кукол, теперь показываем сови спектакли на заказ, — рассказала Екатерина Хохлова.

Практика выдачи соцконтрактов действует на территории региона с 2012 года. Но с прошлого года обновился порядок предоставления услуги. Теперь социальный контракт могут заключить не только малоимущие семьи с детьми, но и трудоспособные граждане, а также пенсионеры, среднедушевой доход которых по не зависящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума.

Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, повысить квалификацию, устроиться на работу. На это выделяется до 30 тысяч рублей. На открытие своего дела — приобретение основных средств производства, материальных запасов, аренду помещения, создание дополнительных рабочих мест – предусмотрена сумма до 250 тысяч рублей. На развитие личного подсобного хозяйства семья может получить до 100 тысяч рублей.

— Важной составляющей в повышении уровня материального обеспечения малоимущих семей является государственная социальная помощь на основании социальных контрактов. Со всеми, кто к нам обращается, мы работаем индивидуально. В ходе собеседования специалисты определяют проблемы и потенциал семьи. В итоге разрабатывается индивидуальная программа социальной адаптации, которая предусматривает выход из тяжелого материального положения. До 2021 года сумма выплачивалась незначительная, она составляла до 10 тысяч рублей. Но с прошлого года она значительно увеличилась и теперь составляет до 250 тысяч, — отметили в министерстве социальной защиты края.

На 2022 год в региональном бюджете на реализацию соцконтрактов предусмотрено 301,9 млн рублей, из которых 241,5 млн рублей – федеральные средства.