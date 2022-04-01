Они запланированы в рамках двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству.
Мероприятия по уборке краевой столицы пройдут с 1 апреля по 31 мая. 23 апреля состоится первый общегородской субботник, 21 мая — второй.
В ходе двухмесячника особое внимание уделят очистке полосы отвода железной дороги и территорий, примыкающих к гаражно-строительным кооперативам. В районе объектов и сетей электро-, водо-, тепло- и газоснабжения запланированы покос травы, вывоз мусора и очистка от незаконной рекламы. Пройдет уборка трамвайных путей и остановок, ремонт ограждений.
Предприятиям благоустройства поручено усилить работу по очистке дорожного полотна и своевременному вывозу мусора и мешков с газонов. Также в планах посадка зеленых насаждений; наведение санитарного порядка на площадях, скверах, бульварах. Управляющие компании приступят к покраске цоколей, ремонту детских и контейнерных площадок. Будет ликвидирован большой объем несанкционированных свалок. Кроме этого, работы пройдут на бесхозных территориях.
Эта запись была опубликована 01.04.2022в 10:20. В рубриках: Общество.
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