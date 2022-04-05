В Хабаровском крае продолжается сбор гуманитарной помощи для беженцев Луганской и Донецкой народных республик. Сегодня на Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК) для детей ЛНР и ДНР в рамках акции «Амурская флотилия добра» была собрана почти сотня подарков. В каждом из них, помимо альбома для рисования, набора акварельных красок, цветных карандашей и фломастеров, – детский рисунок с изображением кораблика и солнца.
Как рассказали на Амурском судостроительном заводе, таким образом дети амурских корабелов, воспитанники детских садов и ученики школ Комсомольска-на-Амуре выразили свою поддержку детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, лишившимся дома и нормальных детских радостей. Собранные подарки в составе гуманитарной помощи будут переданы беженцам из ДНР и ЛНР. Напомним, первая партия такой помощи уже была отправлена с завода.
– Я учусь в шестом классе Инженерной школы нашего города. Мой папа работает на Амурском судостроительном заводе. На моих рисунках море, кораблик и солнышко. Хочу, чтобы для всех детей на свете ярко светило солнце, и было мирное небо над головой. Сегодня я сама помогаю собирать подарки. Я очень этим горжусь! – сказала одна из участниц детской акции Виолетта Им.
Благотворительную акцию поддержали и в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края. В ближайшее время к ней также подключатся работники Хабаровского судостроительного завода.
Напомним, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и 17 районах края работают 97 пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Уточнить список необходимых товаров можно по телефону горячей линии 122.
Эта запись была опубликована 05.04.2022в 10:31. В рубриках: Общество.
- Вскрытие Амура у Хабаровска гидрологи ожидают в 20-х числах апреля
- В Хабаровске определены даты весенних субботников
- Система социальных контрактов поможет жителям края пройти переобучение или открыть свое дело
- Новые идеи для отдыха всей семьей подготовили на весну и лето туроператоры края
- Подготовка к новому отопительному сезону в крае организована с учетом импортозамещения