В Хабаровском крае продолжается сбор гуманитарной помощи для беженцев Луганской и Донецкой народных республик. Сегодня на Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК) для детей ЛНР и ДНР в рамках акции «Амурская флотилия добра» была собрана почти сотня подарков. В каждом из них, помимо альбома для рисования, набора акварельных красок, цветных карандашей и фломастеров, – детский рисунок с изображением кораблика и солнца.

Как рассказали на Амурском судостроительном заводе, таким образом дети амурских корабелов, воспитанники детских садов и ученики школ Комсомольска-на-Амуре выразили свою поддержку детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, лишившимся дома и нормальных детских радостей. Собранные подарки в составе гуманитарной помощи будут переданы беженцам из ДНР и ЛНР. Напомним, первая партия такой помощи уже была отправлена с завода.

– Я учусь в шестом классе Инженерной школы нашего города. Мой папа работает на Амурском судостроительном заводе. На моих рисунках море, кораблик и солнышко. Хочу, чтобы для всех детей на свете ярко светило солнце, и было мирное небо над головой. Сегодня я сама помогаю собирать подарки. Я очень этим горжусь! – сказала одна из участниц детской акции Виолетта Им.

Благотворительную акцию поддержали и в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края. В ближайшее время к ней также подключатся работники Хабаровского судостроительного завода.

Напомним, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и 17 районах края работают 97 пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Уточнить список необходимых товаров можно по телефону горячей линии 122.