Новые знания о том, как в новых экономических реалиях продвигать свой бизнес в социальных сетях и при этом получить максимальную финансовую поддержку на выгодных условиях, смогут получить социальные предприниматели. 6 и 13 апреля на площадке центра «Мой бизнес» пройдут два тренинга, адаптированные для малого и среднего бизнеса.

Проводиться они будут совместно с ООО «Национальная ассоциация развития инноваций и предпринимательства». Организация продолжает серию бесплатных обучающих мероприятий для социальной сферы, которые проводят опытные наставники.

Первый онлайн-семинар, запланированный на 6 апреля, поможет его участникам разобраться в новых возможностях и вариациях стратегий ведения социального бизнеса. В центре внимания будут постановка долгосрочных целей, актуальные стратегии ведения бизнеса и маркетинг в новых условиях. Предпринимателей обучат проведению исследований, выявлению рисков, составлению планов решений предлагаемых проблем. Для закрепления полученных знаний запланирован практикум: создать дорожную карту своего бизнес-проекта на текущий год.

— Второй семинар, который пройдет 13 апреля, поможет социальным предпринимателям сориентироваться в разных формах финансовой поддержки. Субсидии, гранты, льготное кредитование, краудфандинг, фандрайзинг, частные инвестиции – что из этого доступно сегодня, в каких случаях и к каким инструментам следует прибегать, какие есть риски. Хотела бы подчеркнуть, что оба семинара пройдут под руководством опытного и знающего бизнес-коуча — Дмитрия Зеленогорского, предпринимателя, тренера-эксперта федеральных программ поддержки предпринимательства, автора эксклюзивных программ мониторинга бизнес-климата и уровня управленческих компетенций, — рассказала директор ЦОУ «Мой бизнес» Екатерина Чабан.

К участию в семинарах приглашаются как юридические лица, так и самозанятые в социальной сфере. Повысить свой профессионализм можно бесплатно, необходимо только заранее зарегистрироваться на сайте.

Напомним, что центр «Мой Бизнес» регулярно проводит обучающие тренинги для разных целевых аудиторий. Ознакомиться с полным списком мероприятий и стать участником любого из них можно по предварительной регистрации на сайте moibizkhv.ru или позвонив на горячую линию: 8 (800) 555 39 09.

Кроме того, в центре «Мой бизнес» можно бесплатно получить необходимую консультацию, помощь при регистрации ИП или юридического лица, узнать о действующих мерах финансовой поддержки.