Непрерывный мониторинг за работой энергосистемы края организовали специалисты краевого комитета по ТЭК в рамках работы регионального антикризисного штаба. В постоянном режиме организовано взаимодействие с предприятиями отраслей топливно-энергетического комплекса региона в условиях внешнего санкционного давления.

Особое внимание уделено компаниям, включенным в перечень системообразующих. Его в середине марта утвердил губернатор края Михаил Дегтярев. Включение организаций в перечень позволяет им претендовать на господдержку, получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям для реализации проектов. В число системообразующих входят 11 предприятий ТЭК.

— Сегодня энергетика является важнейшим индикатором развития экономики. В частности, рост производства и потребления электроэнергии напрямую свидетельствует о положительной динамике в развитии региона. Отдельно следует отметить, что в начале этого года впервые с советских времен в энергосистеме Хабаровского края побит исторический рекорд по энергопотреблению. Уровень потребления мощности на 152 МВт превысил предыдущий максимум, зафиксированный более 30 лет назад. Это как раз говорит о том, что экономика края работает, – подчеркнул председатель комитета по ТЭК Хабаровского края Владимир Михалев.

По информации комитета, энергоисточники АО «Дальневосточная генерирующая компания» в 2021 году произвели 8,6 млрд кВт·ч электрической энергии и 11,2 млн Гкал тепловой энергии. Потребности в топливных и энергетических ресурсах экономики, социальной сферы и населения края сегодня обеспечиваются в полном объеме. В 2022 году теплоэлектроцентралями края планируется выработать около 9 млрд кВт·ч электрической энергии.

Рекордные уровни максимального потребления электрической мощности обусловлены в том числе и увеличением нагрузки промышленных предприятий, которые не планируют сокращать объемы производства.

— Динамика потребления электроэнергии за последние годы показывает наличие устойчивого роста, и в будущем спрос на электроэнергию продолжит увеличиваться. Одним из крупнейших потребителей станет промышленный комплекс. В частности, сегодня реализуется крупнейший для экономики Хабаровского края инвестиционный проект по строительству Малмыжского горно-обогатительного комбината ООО «Амур Минералс» (входит в Группу «Русская медная компания»), — отметили в ведомстве.

По информации комитета по ТЭК, успешно завершает отопительный сезон новая Советско-Гаванская ТЭЦ. Технологических нарушений, связанных с ограничениями энергоснабжения потребителей, не допущено, оборудование работает в штатном режиме. Теплоэлектроцентраль введена в эксплуатацию в 2020 году и заменила устаревшие мощности Майской ГРЭС. На сегодняшний день ТЭЦ обеспечивает централизованное теплоснабжение Советской Гавани, вытеснив малоэкономичные и неэкологичные котельные, и является крупнейшим источником энергии для развития Советско-Гаванского промышленно-транспортного узла. Установленная электрическая мощность ТЭЦ – 120 МВт, тепловая – 200 Гкал/час.