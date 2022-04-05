Сотрудники городской администрации осмотрели автобусы маршрутов №№ 88, 54, 75, 70 на соответствие заявленным характеристикам. В том числе, в них должны быть автоинформаторы и пандусы для маломобильных граждан. Ранее эти направления разыгрывались на конкурсе единым лотом. Они достались перевозчику, который предоставил более достойные технические данные.
«После подведения итогов у победителя есть срок, чтобы привести свой автопарк в соответствие. В противном случае маршруты опять выставят на конкурс. Так уже было в прошлом году с этими же направлениями. Тогда перевозчик заявил, что выставит автобусы, работающие на газе, но не смог обеспечить их поставку. Кстати, мы рекомендуем транспортникам отдавать предпочтение газовым автобусам. Это экономия и сохранение окружающей среды. К тому же в городе уже есть одна газозаправочная станция, а летом откроется вторая — в районе улицы Воронежской», — сказал Владимир Ощановский, начальник управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска.
На этот раз комиссия не нашла нарушений. На заявленные маршруты отправятся 19 автобусов.
Эта запись была опубликована 05.04.2022в 17:05. В рубриках: Общество.
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